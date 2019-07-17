والد طفل مريض يناشد وزيرة الصحة بتوفير دواء مفقود من الصيدليات



وتابع موسى في حديثه بصوت خافت وعيون ممتلئة بالقهر والحزن بأن طفله ما زال لحتى الان لم يستطع تناول اي نوع دواء ، مشيرا بأن طفله يجب يتعاطى حقنة كل اسبوعين لمدى الحياة حتى لا يتعرض الى التهابات او مضاعفات شديدة ، وليعوض الانزيم الناقص بجسمه ويمارس حياته كباقي الاطفال .



وناشد موسى الرئيس محمود عباس ووزيرة الصحة مي كيلة والمسؤولين وأصحاب الضمائر والقلوب الحية بالمساعدة في توفير العلاج ل ابنه وتحويله بأقصى سرعة .



للتواصل/ 0599838777



وتابع موسى في حديثه بصوت خافت وعيون ممتلئة بالقهر والحزن بأن طفله ما زال لحتى الان لم يستطع تناول اي نوع دواء ، مشيرا بأن طفله يجب يتعاطى حقنة كل اسبوعين لمدى الحياة حتى لا يتعرض الى التهابات او مضاعفات شديدة ، وليعوض الانزيم الناقص بجسمه ويمارس حياته كباقي الاطفال .وناشد موسى الرئيس محمود عباس ووزيرة الصحة مي كيلة والمسؤولين وأصحاب الضمائر والقلوب الحية بالمساعدة في توفير العلاج ل ابنه وتحويله بأقصى سرعة .للتواصل/ 0599838777

رام الله - دنيا الوطن - ميرا عرفاتطفل ذات الثلاثة اعوام ونصف يتألم ويصرخ كأنه يقول" انقذوا حياتي، وانهوا معاناتي، لعله يجد من يتبنى حالته ".الطفل جهاد موسى رغم انه عمره لا يتجاوز الاربع سنوات، يعاني من امراض لا يعانيها رجل في شيخوخته ، حيث يقاسى الطفل جهاد من الام مرض نادر يسمى "جوشير" أو "الشحام "الذي بتسبب في نقص انزيم ما يؤدي الى عدم تكسير الدهون وتراكمها في الجسم ما نتج عنه العديد من الأعراض كتضحم حجم كبده وطحاله ؛ مما تسبب هذا المرض في تضخم بطنه بشكل كبير وخطير ويحتاج بشكل سريع للعلاج .velaglucerase alphaوالد الطفل قال والدموع تملأ عينيه و قلبه ينفطر من الحزن "بأنه تم اكتشاف مرض ابنه في شهر يناير الماضي اي في بداية عام 2019 وتم تحويله الى المستشفى الاستشاري في مدينه رام الله وتم تشخيص المرض بعد اجراءات الفحوصات اللازمة له، لكنه لم يتوفر العلاج في المستشفى الاستشاري ولذلك تم تحويله الى المستشفى الاوروبي في قطاع غزة لكنه ايضا لم يتوفر هذا العلاج وحتى في مخازن الادوية بالقطاع ."واكمل موسى في حديثه بأنه تواصل مع الطبيب المشرف على حالة جهاد و ابلاغه بأن الدواء غير متوفر في قطاع غزة موضحا الطبيب بأن الدواء فقط متوفر في المستشفى الحكومي بمدينة رام الله.