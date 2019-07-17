مجلس النواب الأمريكي يُصوت ضد تصريحات ترامب العنصرية

دونالد ترامب

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رام الله - دنيا الوطن

صوت مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، بأغلبية 240 صوتا مقابل 187 لصالح قرار يدين تصريحات لترامب ضد 4 من نواب المجلس.



وقال المجلس، وفق وكالة (سبوتنك): "مجلس النواب يدين بشدة التصريحات العنصرية للرئيس دونالد ترامب، الذي شرع وعزز الخوف والكراهية تجاه الأميركيين الجدد والأشخاص ذوي البشرة الملونة".



هذا وعقدت أربع نائبات ديمقراطيات بالكونغرس الأمريكي أمس، مؤتمراً صحفياً رداً على ما وصفنه بإساءة الرئيس دونالد ترامب لهن بعد دعوته إياهن للعودة إلى بلداهن الأصلية في سلسلة تغريدات على (تويتر)، ورغم الانتقادات عبر ترامب في تصريحات صحفية عن تشبثه بما قاله.



وقالت النائبة إلهان عمر، إن هجوم ترامب عليها وعلى ثلاث نائبات أخريات "عنصري تجاه مشرعات ملونات، وهو يمثل أجندة القوميين البيض" ودعت وزميلتها الديمقراطية، رشيدة طليب ببدء محاكمة برلمانية للرئيس بهدف عزله.



وصرحت النائبة الديمقراطية أيانا بريسلي، بأن تغريدات الرئيس تحض على كراهية الأجانب، قائلة: إن ذلك لن يجعلها تصمت، وعبرت النائبة الديمقراطية ألكسندرا أوكاسيو كورتيس عن أسفها للطريقة التي يشعر بها ترامب تجاه الأشخاص الملونين والمهاجرين المتجنسين بالولايات المتحدة، ودعت إلى تجاوز مفاهيم ترامب عن أمريكا.



وكانت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، ذكرت أمس، أن ترامب "يريد أن يجعل أمريكا بيضاء مرة أخرى" في إشارة إلى خطاب قومي يؤمن بتفوق العرق الأبيض، وصرحت أيضاً بأنها تسعى للتوافق مع الجمهوريين داخل مجلس النواب لإصدار قرار يدين تغريدات الرئيس التي تحض على كراهية الأجانب والمهاجرين.