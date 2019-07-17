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شاهد: بسبب (كورنيت غزة).. جيش الاحتلال يُقرر زرع الأشجار بمستوطنات الغلاف

شاهد: بسبب (كورنيت غزة).. جيش الاحتلال يُقرر زرع الأشجار بمستوطنات الغلاف
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت القناة الإسرائيلية الـ 13: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرر زرع الأشجار حول المنازل في غلاف غزة، وذلك من أجل منع تهديد الصواريخ المضادة للدبابات.

وأوضحت القناة، أن المؤسسة الأمنية تخطط لزراعة الأشجار قرب المنازل في غلاف غزة لحمايتها من احتمال وقوع ضربات صاروخية مضادة من قطاع غزة.

وأشارت إلى أن ضباط كبار في فرقة غزة بمن فيهم قائد اللواء الجنوبي، قاموا بجولة في غلاف غزة، ورسموا خرائط للمجالس المحلية التي تقع تحت تهديد الصواريخ المضادة للدبابات لتحديد احتياجات المناطق.

وقالت القناة، إن تلك الخطوة، تأتي بعد الاستنتاجات من حادثة إطلاق صاروخ الكورنيت خلال الجولة الأخيرة، وسيتم تنفيذ العمل بشكل متزامن مع بناء الجدار التحت أرضي ضمن الإجراءات التي اتخذها الجيش الإسرائيلي مؤخرًا لحماية مستوطنات غلاف غزة.

 

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