الاحتلال يخطر بهدم منشأة تجارية في سلوان

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، مواطناً من بلدة سلوان في القدس، بهدم منشأته التجارية.



وأفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال، أبلغت المواطن محمد العباسي، أنها ستهدم منشأته التجارية الواقعة في حي عين اللوزة، صباح اليوم، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).