إصابة طفل إثر اعتداء مستوطن عليه في القدس

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب الطفل ميماتي أسعد جابر (5 سنوات) برضوض في رأسه، الليلة الماضية، إثر تعرضه للاعتداء بالضرب المبرح من قبل حارس للمستوطنين، في حي مراغة ببلدة سلوان بالقدس.



وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في سلوان، بأن حالة من الغضب سادت بين الأهالي في سلوان، بعد الاعتداء على الطفل ميماتي، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).