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الأسبوع المقبل.. وفد قطري يزور غزة لبحث ملف خط كهرباء (161)

الأسبوع المقبل.. وفد قطري يزور غزة لبحث ملف خط كهرباء (161)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (القدس) المحلية: إن وفداً فطرياً، سيصل قطاع غزة مطلع الأسبوع المقبل؛ لبحث العديد من القضايا، مشيرةً إلى أن الوفد سيصل مساء السبت أو ظهر الأحد، عبر معبر بيت حانون/ إيرز.

وأوضحت الصحيفة، وفق مصادر لم تسمها، أنه لم تعرف حتى اللحظة تركيبة الوفد، مرجحةً أن يكون على رأس الوفد خالد الحردان، نائب رئيس لجنة الإعمار القطرية، وبرفقته وفد فني لمتابعة ملف خط الكهرباء 161.

وأضافت الصحيفة: "لا يعرف فيما إذا كان الوفد سيبحث قضية إدخال أموال المنحة، أم أنه سيتم تأخيرها حتى نهاية الأسبوع المقبل".

وتابعت: "سيجري الوفد قبل وصوله لغزة، لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين بشأن الملفات ذاتها، حيث يتوقع وصوله يوم الخميس أو الجمعة إلى تل أبيب".

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