دولي

اليوم.. الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات عسكرية بغلاف غزة

اليوم.. الجيش الإسرائيلي يجري تدريبات عسكرية بغلاف غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر أن يجري الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، تدريبات عسكرية، في عدة مستوطنات منطقة غلاف غزة، بحسب ما ورد بالقناة السابعة العبرية. 

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، أن التدريبات ستجري بمحيط مستوطنة (نتيفوت)، والمجلس الإقليمي (سدوت هنيجيف)، بغلاف غزة.

وقالت القناة: "إن التدريبات ستستمر لعدة ساعات فقط، وسيشعر السكان خلالها بحركة نشطة للقوات والمركبات العسكرية".

وأضافت القناة: "إن هدف هذه التدريبات، هو رفع كفاءة الجنود القتالية، والحفاظ على حالة الجهوزية"، مشيرة إلى أن هذه التدريبات مخطط لها مسبقا، وأنها جزء من خطة التدريبات العامة لسنة 2019.

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