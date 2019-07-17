قوات الاحتلال تعتقل 19 فلسطينياً في الضفة الغربية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، طالت 19 مواطناً فلسطينياً.



وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن القوات الإسرائيلية، عثرت على سلاح من نوع (M4)، وزي عسكري، وقنابل أنبوبية، وغيرها، لافتاً إلى أنه تم مصادرتها.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل يومي، سياسة الاعتقالات والمداهمات والتفتيشات لمنازل المواطنين الفلسطينيين في مناطق بالضفة الغربية.