العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الشيكل الإسرائيلي، لليوم الأربعاء، كما يأتي:
صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.54 شيكل.
صرف الدينار الأردني مقابل: 4.99 شيكل.
صرف اليورو الأوروبي مقابل: 3.97 شيكل.
صرف الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيكل.
جاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الشيكل الإسرائيلي، لليوم الأربعاء، كما يأتي:
صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.54 شيكل.
صرف الدينار الأردني مقابل: 4.99 شيكل.
صرف اليورو الأوروبي مقابل: 3.97 شيكل.
صرف الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيكل.
التعليقات