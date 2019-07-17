العملات: ارتفاع طفيف على سعر صرف الدولار



صرف الدينار الأردني مقابل: 4.99 شيكل.



صرف اليورو الأوروبي مقابل: 3.97 شيكل.



صرف الجنيه المصري مقابل: 0.21 شيكل.





رام الله - دنيا الوطنجاءت أسعار العملات الأجنبية مقابل الشيكل الإسرائيلي، لليوم الأربعاء، كما يأتي:صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.54 شيكل.