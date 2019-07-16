إصابة 5 مواطنين بانقلاب (توك توك) أطلق عليه الاحتلال النار شمال غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب خمسة مواطنين بجراح مختلفة، مساء اليوم الثلاثاء، عقب انقلاب دراجة نارية من نوع (توك توك) كانوا يستقلونها، أطلق عليها جنود الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص الحي في قرية أم النصر شمال قطاع غزة.



ونقلت وكالة (وفا)، عن مستشفى الأندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، تأكيدها بوصول خمسة مواطنين مصابين بجراح متفاوتة، جراء إطلاق قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودي شمال القطاع، الرصاص صوب (توك توك) كانوا على متنه.



وتتعمد قوات الاحتلال، إطلاق الرصاص على المواطنين، الذين يقتربون من الحدود شمال وشرق قطاع غزة.