بطلب فلسطيني.. اجتماع استثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي غداً





وبين المالكي، أنه سيتم بحث الانتهاكات الإسرائيلية الاستعمارية المتصاعدة، والمدعومة من الإدارة الأمريكية لمحاولة تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس الشريف.

ولفت المالكي، إلى ضرورة التدخل العاجل والفوري من الجميع لوقف الانتهاكات غير المسبوقة التي تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بحق المسجد الأقصى المبارك، وإغلاقه والاقتحامات اليومية للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال.







ولفت إلى أن ما تقوم به سلطات الاحتلال، يستدعي التدخل لحمايته والتصدي للمخططات الهادفة إلى طمس الهوية الإسلامية والمسيحية للمدينة.





وأكد المالكي، اًنّ القيادة الفلسطينيّة، وعلى رأسها الرئيس محمود عبّاس، تعتبر القدس والأقصى خطّاً أحمر، وأن القيادة ماضية قدماً في الدفاع عن القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحيّة، وإفشال أي محاولات لتغيير الوضع التاريخي القائم.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية وشؤون المغتربين، رياض المالكي: إن الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي، يعقد غداً الأربعاء، في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة، بناء على طلب دولة فلسطين.وأوضح المالكي، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الثلاثاء، أن الاجتماع، سيناقش مشاركة مسؤولين أمريكيين في افتتاح النفق غير القانوني أسفل بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، والذي يأتي ضمن محاولات لتغيير الطابع الديني والتاريخي للمدينة.وأشار المالكي، إلى أن الاجتماع سيناقش التهديدات الإسرائيلية بحق المقدسيين في وادي الحمص ودير العامود، والمنطار في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس، والتي كان آخرها القرار الإسرائيلي القاضي بهدم 116 شقة سكنية والمحاولات الإسرائيلية مصادرة أملاك المواطنين المقدسيين الإسلامية والمسيحية.