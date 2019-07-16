ترامب: تم إحراز تقدم كبير في إطار قضية إيران

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه تم إحراز تقدم كبير في إطار قضية إيران، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير النظام في الجمهورية الإسلامية.



وقال ترامب، في تصريح أدلى به خلال اجتماع للحكومة الأمريكية، اليوم الثلاثاء: "تم تحقيق تقدم كبير فيما يخص إيران"، دون ذكر أي تفاصيل توضيحية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضاف ترامب: "نريد مساعدة إيران والعمل معها، ولا نسعى إلى تغيير النظام فيها".



وفي سياق متصل، شدد الرئيس الأمريكي أن على إيران الخروج من اليمن"، الذي يمر بحرب مستمرة بين الحوثيين المدعومين إيرانياً والحكومة المعترف بها دولياً المؤيدة من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية.



وأعلن الرئيس الأمريكي، يوم 8 أيار/ مايو 2018، عن سحب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، الذي أبرم عام 2015 بين الجمهورية الإسلامية من جهة، والولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، ووصف مراراً هذه الصفقة بالهائلة، فيما أعاد لاحقة فرض العقوبات الاقتصادية على الطرف الإيراني، وقام بتطبيق إجراءات تقييدية موجعة جديدة، ما تسبب في توتر كبير بين البلدين، زادت حدته مع تشدد لهجتهما العسكرية، وتبادلهما اتهامات بالإرهاب.



وتشهد الأوضاع في المنطقة تصاعداً مستمراً منذ أيار/ مايو 2019، حينما أعلنت إدارة ترامب أن السلطات الإيرانية تخطط لشن هجمات على القوات والمصالح الأمريكية في منطقة الخليج وبدأت بإرسال وحدات عسكرية إضافية إلى المنطقة، بسبب ما وصفته بالتهديدات الإيرانية، وذلك تزامنا مع وقوع هجمات عدة على ناقلات نفط بمضيق هرمز، اتهمت واشنطن طهران بالوقوف ورائها.