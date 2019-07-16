شؤون فلسطينية

النقل والمواصلات تستكمل اتفاقيات نقل حجاج قطاع غزة للسعودية

النقل والمواصلات تستكمل اتفاقيات نقل حجاج قطاع غزة للسعودية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
تماشياً مع تعليمات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء د. محمد اشتيه، توجه وزير النقل والمواصلات عاصم سالم إلى جمهورية مصر العربية؛ للوقوف على الإستعدادات الخاصة بنقل حجاج بيت الله الحرام من المحافظات الجنوبية إلى المملكة العربية السعودية، من خلال مطار القاهرة الدولي.

وتم توقيع إتفاقية نقل حجاج بيت الله الحرام في مقر سفارة دولة فلسطين في جمهورية مصر العربية، حيث وقع مدير عام الخطوط الجوية الفلسطينية، الكابتن وليد تميم، عن الجانب الفلسطيني، واللواء محمد رضا، رئيس مجلس إدارة شركة (لاكي تورز) والدكتور ماهر نصيف، رئيس مجلس إدارة شركة (جو باص) عن الجانب المصري.

ومن جانبه، أكد سالم، أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية من خلال كافة طواقمها ذات العلاقة على تذليل جميع المعيقات التي هددت نجاح موسم الحج لهذا العام، كما تم توفير كافة الإمكانيات اللازمة؛ لضمان أقصى درجات الراحة لحجاج بيت الله الحرام.

كما قدم سالم، شكره لجمهورية مصر العربية رئيساً وحكومتاً على دعمهم الدائم والمستمر للشعب الفلسطيني، وتقديمهم كافة التسهيلات الممكنة؛ لتسهيل سفر حجاج المحافظات الجنوبية، كما قدم الشكر لسفير دولة فلسطين في جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، ذياب اللوح، وطاقم السفارة على ما بذلوه من جهود كبيرة بالشراكة والتعاون مع وزارة النقل والمواصلات.

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