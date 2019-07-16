القناة 12: لو جرت الانتخابات يكون لليكود 31 مقعداً ولأزرق أبيض 30





رام الله - دنيا الوطن - ترجمة مؤمن مقدادقالت القناة 12 الإسرائيلية: "لو جرت الانتخابات اليوم، سيحصل حزب الليكود على 31 مقعداً - حزب أزرق أبيض 30 مقعداً- القائمة العربية المشتركة 11 مقعداً- حزب إسرائيل بيتنا بزعامة ليبرمان ولأول مرة 10 مقاعد- حزب يهدوت هتوراة 8 مقاعد- حزب شاس 7 مقاعد- حزب العمل 6 مقاعد- حزب اليمين الجديد 5 مقاعد- اتحاد أحزاب اليمين 4 مقاعد- حزب ميرتس 4 مقاعد- حزب إسرائيل ديمقراطية بزعامة ايهود براك 4 مقاعد.وأضافت القناة ذاتها، بحسب استطلاع نشرته مساء اليوم الثلاثاء: "الكتلة اليمينية ستتكون من 55 مقعداً فقط بدون حزب ليبرمان ولن تتمكن من تشكيل حكومة، يينما اليسار- وسط 44 مقعد بدون القائمة العربية المشتركة".