شؤون فلسطينية

القدرة: الأزمة الدوائية الحالية بمستشفيات القطاع هي الأصعب طوال سنوات الحصار

القدرة: الأزمة الدوائية الحالية بمستشفيات القطاع هي الأصعب طوال سنوات الحصار
رام الله - دنيا الوطن
أعلن أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن الأزمة الدوائية، التي تعيشها مستشفيات القطاع حالياً هي الأصعب طوال سنوات الحصار.

وقال القدرة في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "هذا الأمر تسبب في حرمان 50% من المرضى الفلسطينيين في قطاع غزة من العلاج".

يذكر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تفرض حصاراً على قطاع غزة، منذ أكثر من 12 عاماً، مما أثر على جميع القطاعات، سواء الاجماعية أو السياسية أو الاقتصادية.



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