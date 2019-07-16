الاحتلال يُغلق مداخل بلدة عزون شرق قلقيلية

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، مداخل بلدة عزون شرق قلقيلية.



وأفاد الناشط الشبابي في البلدة محمد رضوان، بأن قوات الاحتلال أغلقت المدخلين الشمالي (الرئيسي) والغربي (طريق عزبة الطبيب- عزون) بالبوابات الحديدية، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).