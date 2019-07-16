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استهداف مطار جازان السعودي والتحالف يُسقط طائرتين للحوثيين

استهداف مطار جازان السعودي والتحالف يُسقط طائرتين للحوثيين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت القوات التابعة لجماعة الحوثي، اليوم الثلاثاء، استهدافها مطار جازان جنوب السعودية.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان أصدره مساء اليوم: "إن الطيران المسير نفذ عملية واسعة باتجاه مطار جازان الإقليمي بعدد من طائرات (قاصف K2)"، مضيفاً: "تمت إصابة الأهداف بدقة عالية".

وتابع سريع: "إن العملية استهدفت مرابض الطائرات بلا طيار، وأدت إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وختم بالقول: "هذه العملية تأتي في إطار الرد على الحصار المتواصل على الشعب اليمني".

من جهته، أعلن التحالف العربي إسقاط طائرتين مسيرتين في الأجواء اليمنية أطلقهما الحوثيون باتجاه جازان.

وتقود السعودية منذ آذار/مارس 2015 التحالف العربي، الذي يشن عمليات عسكرية واسعة في اليمن، يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي.

وكثف الحوثيون، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة أخرى في البلاد، منذ الشهرين الماضيين هجماتهم على "المواقع الحساسة" داخل المملكة، ردا على ما يصفونه بـ "عدوان" التحالف العربي، الذي سبق أن حملته الأمم المتحدة المسؤولية عن مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين في اليمن جراء عملياته.

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