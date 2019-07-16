مجدلاني لـ"دنيا الوطن": بوادر إيجابية لحل أزمة العمال الفلسطينيين في لبنان

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أعلن الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك بوادر إيجابية؛ لحل أزمة العمال الفلسطينيين في لبنان.



وقال مجدلاني لـ"دنيا الوطن": "بحسب الاتصالات التي جرت مع الحكومة اللبنانية، ورئيس مجلس النواب اللبناني، هناك مؤشرات إيجابية للحل، حيث إن الضغط الذي مورس من قبل الجماهير كان له التأثير الكبير، بالإضافة إلى أن التضامن من الشارع اللبناني، كان له الدور".



وأضاف مجدلاني: "الوضع في لبنان تأزم بدرجة عالية من الخطورة، والذي كان قد يؤدي إلى تهديد السلم الأهلي والمجتمعي"، لافتاً إلى أن هذه الازمة فيها صراع بين الاحزاب والكتل السياسية المشاركة في الحكومة، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن الفلسطينيين نأوا بأنفسهم عن هذه الصراعات.



وأشار مجدلاني، إلى أن استهداف الوجود السوري في لبنان من بعض الأحزاب والرد عليه من الاحزاب الأخرى، وقد استهدف الفلسطينيين، وهذا ليس من مصلحة الوضع الداخلي اللبناني، مبيناً أن الجانب الفلسطيني حرص على ضبط النفس.



وفي السياق، قال وزير التنمية الاجتماعية: "كل التحركات التي جرت هي ضمن القانون، فقد حرصنا على توفير الأجواء وعدم الانفلات، وعدم اعطاء الفرصة لمحاولات البعض لجر الوضع اللبناني اللبناني والفلسطينيين اللبناني إلى مأزق داخلي".