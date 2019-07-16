جامعة فلسطين تحصل على الاعتماد الخاص لتخصص دكتور صيدلي بكلية الطب

حصلت جامعة فلسطين على الاعتماد الخاص لتخصص دكتور صيدلى (PHARM D) فى كلية الطب وعلوم الصحة من هيئة الاعتماد والجودة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى.





وأكد الأستاذ الدكتور سالم صبّاح، رئيس الجامعة، أن هذا التخصص من التخصصات النوعية والوحيدة على مستوى قطاع غزة، والذى سيساهم في رفع مستوى الوعي الصحي من خلال إعداد دكتور صيدلى متخصص، مضيفاً أن الكلية تمكنت من استيفاء معايير وشروط هيئة الاعتماد والجودة التي تتعلق بالخطط الدراسية والهيئة الأكاديمية والبنية التحتية للكلية من قاعات دراسية ومختبرات ومراجع علمية.





وأعرب رئيس الجامعة، عن شكره وتقديره لوزير التعليم العالى والبحث العلمى أ.د. محمود أبو مويس، الذى نقل مباركته للخريجين وذويهم بهذا النجاح المميز فى فوج فلسطين السابع 2019، حيث يضم كوكبة جديدة من الشباب الفلسطيني، الذين هم عماد الوطن وقادة المستقبل.





كما تقدم بتقديره إلى هيئة الاعتماد والجودة ولجان التقييم، على جهودهم في متابعة الجامعات وتطوير أدائها، وتوجيهاتهم التي ساهمت في جودة برامج الجامعة.





رام الله - دنيا الوطنوأوضح صبّاح أن الجامعة سوف تباشر قبول الطلبة الجدد في الكلية، وفق الضوابط واللوائح المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكداً على مواصلة التعاون والتنسيق مع الوزارة، بما يحقق متطلبات خطة التنمية الوطنية واحتياجات المجتمع الفلسطيني.