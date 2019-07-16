الاحتلال يهدم منشأة زراعية في بلدة السموع جنوب الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منشأة زراعية في خربة "غوين" جنوب بلدة السموع بمحافظة الخليل، تعود للمواطن أحمد محمد موسى عقل الحوامدة.



وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال هدمت بركسا لتربية المواشي في منطقة غوين جنوب السموع يعود للمواطن المذكور، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وتستمر سلطات الاحتلال في سياسة التضييق على المواطنين في خربة "غوين" المهددة بالهدم، بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم.



وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد هدمت صباح اليوم، بركة لري المزروعات في منطقة واد الغروس القريبة من ما تسمى مستوطنة "كريات أربع" شرق مدينة الخليل، بسعة 4500 كوب تقريبا، تستعمل لري المزروعات، وتعود ملكيتها للمواطن زايد الجعبري وعائلته، وذلك بحجة أنها تقع في المنطقة المسماة"ج".