شؤون فلسطينية

سفارة فلسطين بالقاهرة: توقيع اتفاقية النقل البري لحجاج المحافظات الجنوبية ذهابا وإياباً

سفارة فلسطين بالقاهرة: توقيع اتفاقية النقل البري لحجاج المحافظات الجنوبية ذهابا وإياباً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وُقعت في مقر سفارة دولة فلسطين بالقاهرة اتفاقية النقل البري لحجاج المحافظات الجنوبية بين الخطوط الجوية الفلسطينية ممثلة بالكابتن وليد تميم، وشركة (لاكي تورز) ممثلة برئيس مجلس ادارتها اللواء محمد رضا وشركة (جو باص) ممثلة برئيس مجلس ادارتها الدكتور ماهر نصيف، لنقل حجاج المحافظات الجنوبية بين معبر رفح البري ومطار القاهرة الدولي أثناء السفر ومن ثم الإياب.

جاء ذلك، بحضور وزير النقل والمواصلات عاصم سالم و سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح، الذي قال: "الرئيس محمود عباس أصدر توجيهاته بضرورة بذل كافة الجهود من أجل التيسير على أبناء الشعب الفلسطيني في المحافظات الجنوبية في أداء فريضة الحج لهذا العام في أفضل الظروف، وتذليل كافة الصعاب أمامهم"، بحسب ما جاء على موقع سفارة فلسطين بالقاهرة.
 
وتوجّه السفير دياب اللوح بجزيل الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لما تقدمه الشقيقة الكبرى مصر من أجل التيسير على الشعب الفلسطيني وخاصة حجاج بيت الله الحرام، كما شكر السفير دياب اللوح الأجهزة السيادية المصرية التي لا تتوان عن تقديم كل أشكال المساندة من أجل التسهيل على أبناء شعبنا.
 
وأشاد السفير دياب اللوح، بالجهود المبذولة من وزارة النقل والمواصلات والخطوط الجوية الفلسطينية، مثمّناً اهتمام الوزير وحضوره شخصياً لحضور توقيع الاتفاقية، مؤكداً تكاتف كافة الجهات الرسمية والخاصة في فلسطين من أجل إنجاز موسم حج ناجح.

حضر اللقاء المستشار أول سفارة دولة فلسطين نداء البرغوثي، والمهندس سعيد الأغا والمهندس حاتم أبو ريدة من الخطوط الحوية الفلسطينية و المستشار القانوني لوزارة النقل والمواصلات الفلسطينية عصام البرغوثي.

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