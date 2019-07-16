محكمة الصلح الإسرائيلية توافق على فتح ملف تحقيق بإستشهاد الأسير طقاطقة

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ظهر اليوم، ان محكمة الصلح الإسرائيلية وافقت على طلب الهيئة بفتح ملف تحقيق بإستشهاد الأسير نصار طقاطقة (31عاماً) من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.









وكان الأسير طقاطقة أستشهد صباح اليوم في عزل نتسيان في الرملة، وهو معتقل منذ 19/6/2019.

رام الله - دنيا الوطنوأوضحت الهيئة انها قدمت صباح اليوم طلب رسمي لكشف الأسباب الحقيقية لإستشهاد الأسير طقاقطة وكل الظروف المتعلقة بذلك، وأنه تمت نقاشات بين محامي الهيئة والشرطة الإسرائيلية، وتم التوصل الى الموافقة على تشريح الجثمان في وقت لاحق بحضور طبيب فلسطيني مختص بالطب الشرعي.