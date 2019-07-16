شؤون فلسطينية

البراك ومدير البرنامج الوطني يبحثان التعاون المشترك

البراك ومدير البرنامج الوطني يبحثان التعاون المشترك
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار الدكتور أحمد براك سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك مع مدير البرنامج الوطني لدولة فلسطين حول مكافحة المخدرات ومنع الجريمة العميد يوسف عزريل.

جاء ذلك خلال إستقبال المستشار براك للعميد عزريل في مكتبه بمقر الهيئة، يوم الثلاثاء، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الجانبين خاصة في المجالات ذات العلاقة بمكافحة الفساد.

وأوضح البراك، أن الهيئة تسعى لتعزيز تعاونها مع مختلف المؤسسات الرسمية والاهلية ومؤسسات المجتمع الوطني للوصول لدولة فلسطينية خالية من الفساد.

وأوضح المستشار براك أن أبواب الهيئة مفتوحة أمام جميع المؤسسات والمواطنين للتعاون والعمل المشترك، مؤكدا على أن الهيئة تهدف لتضافر الجهود الوطنية وتعزيز الثقافة المجتمعية الرافضة للفساد.

واستعرض المستشار براك خلال اللقاء آلية عمل هيئة مكافحة الفساد ورؤيتها ورسالتها وأهدافها، مشيراً إلى أبرز أنجازاتها وأهم التحديات التي تواجهها في عملها.

وناقش الطرفان خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون وتدعيم العمل المشترك بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني.

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