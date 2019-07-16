شؤون فلسطينية

مجدلاني للمانحين: لا تتعاملوا مع أي جسم حكومي غير شرعي بغزة

مجدلاني للمانحين: لا تتعاملوا مع أي جسم حكومي غير شرعي بغزة
أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
طالب وزير التنمية الاجتماعية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، الدول المانحة بعدم التعامل مع أي جسم حكومي غير شرعي  في قطاع غزة، والتعامل المباشر مع البوابة الشرعية المتمثلة بالحكومة الفلسطينية ووزارة التنمية الاجتماعية.

جاء ذلك، خلال لقاء الوزير مجدلاني مع ممثلي المؤسسات الدولية المانحة في فلسطين، سبل التعاون المشترك لتوفير كافة المساعدات لصالح الأسر الفقيرة والمهمشة خاصة في ظل الأوضاع السيئة التي يعيشها القطاع نتيجة الحصار وممارسات الاحتلال ضد القطاع، بحضور وكيل الوزارة داوود الديك والوكيل المساعد لشؤون المديريات الجنوبية أكرم الحافي.

وقال مجدلاني: "نحن حريصون على تقديم الخدمات الاجتماعية والمساعدات لكل مواطن فلسطيني بغض النظر عن انتمائه"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

ودعا الوزير، خلال لقاء عقد في مدينة رام الله، المانحين للتحضير ودفع المستحقات النقدية لصالح  دفعة المساعدات النقدية التي تصرفها وزارة التنمية الاجتماعية للأسر المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية،  والمزمع صرفها بحلول أغسطس المقبل، مؤكداً أن الحكومة لن تقبل بتسييس المساعدات في قطاع غزة، مشددا حرص الوزارة على ان تصل المساعدات لمستحقيها بكل نزاهة وشفافية.

وأضاف مجدلاني، أن الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد اشتيه، ووزارة التنمية الاجتماعية تواصل القيام بكل مسؤولياتها اتجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة، مؤكداً أن الحكومة مستمرة بدعم القطاعات المختلفة في غزة كالكهرباء والماء والصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية رغم الأزمة المالية التي تعيشها الحكومة الفلسطينية.

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