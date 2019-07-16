شؤون فلسطينية

الأحمد يناقش مع سفراء روسيا وبريطانيا المستجدات الفلسطينية

الأحمد يناقش مع سفراء روسيا وبريطانيا المستجدات الفلسطينية
عزام الأحمد
رام الله - دنيا الوطن
استقبل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد في مكتبه، اليوم الثلاثاء، السفير الروسي لدى فلسطين السيد غوشا بواشيدزه بمناسبة تسلمه مهام منصبه في فلسطين.

وجرى استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين روسيا الاتحادية وفلسطين وسبل تعزيزها وتطويرها.

وأكد السفير الروسي على موقف روسيا الاتحادية الثابت في دعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال وتجسيد اقامة دولته الفلسطينية المستقلة على كافة أراضيه المحتلة عام 1967 وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وعلى أساس حل الدولتين.

وعبر الأحمد على تقدير الشعب الفلسطيني لروسيا الاتحادية على موقفها هذا، ومعارضتها الصلبة لكل محاولات فرض حلول على الشعب الفلسطيني تنتقص من حقوقه الغير قابلة للتصرف، كما جرى في ورشة المنامة لطرح حلول اقتصادية بديلاً عن الحل السياسي الكامل للصراع الفلسطيني الاسرائيلي .

وأطلع الأحمد السفير الروسي على الجهود التي تقوم بها مصر الشقيقة بشأن إنهاء الانقسام.

واستقبل الأحمد في مكتبه القنصل البريطاني العام في فلسطين السيد فيليب هول، حيث تم استعراض الأوضاع في الساحة الفلسطينية سواء ما يتعلق منها بالتصعيد الاسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني وخاصة في القدس واستمرار مصادرة وهدم منازل المواطنين وحفر الأنفاق واقتحام المتطرفين للمسجد الأقصى إلى جانب استعراض التحركات الأمريكية وخاصة ما يتعلق منها بما يسمى صفقة القرن وورشة المنامة والهادفة الى النيل من حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية الثابتة وتجاوز قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

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