"نفط العراق" أول خطوات الحكومة الفلسطينية للانفكاك عن الاحتلال الإسرائيلي

أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، ابراهيم ملحم، أن الحكومة الفلسطينية بدأت أولى خطواتها لتنفيذ قرارات المجلس المركزي والوطني بالانفكاك عن الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي.





وقال ملحم، وفق (الجديد الفلسطيني): إن زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية للعراق الشقيق ومن قبلها الأردن، تأتي في سياق توجيهات السيد الرئيس محمود عباس للحكومة لتطبيق الرؤية الاستراتيجية للسلطة ببدء الانفكاك التدريجي للعلاقة مع الاحتلال.

وأضاف ملحم، أن الزيارة للعراق تستهدف زيادة فتح آفاق التعاون بين البلدين في مجال الاستثمار والاستيراد والتصدير والتبادل التجاري لا سيما في مجال الزراعة والصناعة والطاقة، وكذلك كانت الزيارة للأردن في نفس الاتجاه لاستيراد المادة الاستراتيجية وهي النفط".







وأشار ملحم، إلى أن الزيارة والتوجه نحو العمق العربي تستهدف بناء جذر الاسناد العربية في مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه القضية الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطنوتابع: "بدأنا بالأردن والعراق كانت المحطة الثانية وستكون هناك محطات أخرى قائمة لإعادة بناء الجذر الاسناد العربية لتقديم الدعم والاسناد للقضية الفلسطينية في مرحلة هي من أشد المراحل خطورة على المشروع الوطني الفلسطيني".ورداً على سؤالنا، هل سيسمح الاحتلال الإسرائيلي للسلطة بفتح آفاق لها مع الدول العربية في المجال الاقتصادي، أجاب ملحم: "نحن في مواجهة ومعركة القرار الوطني المستقل معركة الحرية والاستقلال الوطني ومعركة الحفاظ على حقوقنا الوطنية المشروعة من الانتقاص، معركة استرداد أموالنا التي تم السطو عليها من الإسرائيليين ومعركة مواجهة صفقة القرن، هذه معركة يواجهها الشعب الفلسطيني بقوة العدل والحق والحرية في مواجهة المعركة".وأردف قائلاً: "نتوقع مواقف إسرائيلية وأمريكية تعرقل أي توجه فلسطيني نحو انجاز الحرية الكاملة واقامة الدولة الفلسطينية وانجاز الانفكاك التدريجي عن الاحتلال"، مشدداً على أننا نخوض هذه المعركة هذه المرة بالتعاون مع عمقنا العربي وأصدقائنا في العالم ليساعدونا في تطبيق وتنفيذ وتذليل العقبات التي يضعها الاحتلال في طريق الانفكاك التدريجي عن إسرائيل وفي طريق اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.وأكد الناطق باسم الحكومة أن هذا الانفكاك هو قرار وطني وتسمح له الاتفاقيات والتي تسمح للسلطة بتنويع مصادر استيرادها من الدول الشقيقة وخاصة في مجال النفط وهذا لا يتعارض مع اتفاقية باريس الاقتصادية.