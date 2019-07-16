شؤون فلسطينية

اشتية: نهوض العراق وتعزيز دوره في المنطقة يشكل عنصر قوة لفلسطين

اشتية: نهوض العراق وتعزيز دوره في المنطقة يشكل عنصر قوة لفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الثلاثاء في قصر السلام في العاصمة العراقية بغداد، رئيس الجمهورية العراقية صالح برهم، بحضور الوفد الفلسطيني المرافق، حيث تم استعراض آخر التطورات والمستجدات السياسية.

ونقل اشتية تحيات الرئيس محمود عباس، مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات ما بين البلدين في جميع المجالات، مثمناً مواقف العراق في دعم القضية الفلسطينية على الأصعدة المختلفة.

وقال رئيس الوزراء: "إن نهوض العراق وتعزيز دوره في المنطقة يشكل عنصر قوة لفلسطين في المنطقة والعالم ايضا، وعلى الامة العربية الحفاظ على اولوية القضية الفلسطينية، وعدم حرف البوصلة باتجاه صراعات ثانوية، ويجب تكريس الوحدة العربية على أرض الواقع، من أجل توحيد الجهود لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي عن ارض فلسطين".

وأضاف اشتية :"نريد تطبيق مذكرات التفاهم والاتفاقيات ما بين البلدين وادخالها الى حيز التنفيذ، خاصة في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة، تماشيا مع استراتيجية الحكومة وقرارها بالانفكاك التدريجي عن الاحتلال، من خلال الانفتاح على الأسواق العالمية خاصة الدول العربية، وتعزيز المنتج الوطني الفلسطيني وتسويقه دوليا".

من جانبه أكد برهم موقف العراق الداعم للشعب الفلسطيني لضمان الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، مشيرا الى حرص العراق على تمتع الفلسطينيين المقيمين في العراق بكامل حقوقهم المشروعة وضمان كافة استحقاقاتهم.






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