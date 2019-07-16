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وزارة عربية تمنع المشروبات الساخنة بمكاتبها

وزارة عربية تمنع المشروبات الساخنة بمكاتبها
رام الله - دنيا الوطن
أصدر نائب وزير العدل السعودي تعميماً للمحاكم وكتّاب العدل، أكد خلاله منع تحضير المشروبات الساخنة "شاي وقهوة وغيرهما" داخل مكاتب الموظفين واقتصار تحضيرها في الأماكن المخصصة لها.

وحسب صحيفة (عكاظ) السعودية، فقد "نص التعميم على إزالة جميع المقاعد المتواجدة في الممرات، ومنع وجود دواليب أو ثلاجات أو جلسات أرضية أو كنب داخل مكاتب الموظفين".

وشمل التعميم الوزاري أيضا، تهيئة أماكن مخصصة لانتظار الرجال والنساء، وأن تكون مقاعد المتقاضين منفصلة داخل مجلس المحاكم، وإزالة جميع الحواجز الزجاجية والتقيد بارتفاع الكاونترات (80-85 سم).

ونقلت الصحيفة السعودية عن أستاذ الدراسات القضائية والأنظمة الشرعية المقارنة بجامعة الملك عبد العزيز والمحكم القضائي المعتمد والعضو الخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدكتور حسن بن محمد سفر، تأكيده، أن هذا التعميم خطوة موفقة في الاتجاه الصحيح ليتفرغ موظفو المحاكم وكتابة العدل للمهام المناطة بهم تفرغا كاملا.

وبيّن أنه يجب أن يتم منع كل ما يشوش على القضاة، وما يبعد الهمس داخل أروقة قاعات المحاكم، لافتا إلى أنه يجب أيضا الاهتمام بتقنين الجلسات بما لا يزيد على تسع جلسات، ليستطيع الحاكم الشرعي أن يناقش ويحاور الخصوم ويملي كاتب الضبط ما دار ويقرأه عليه بسماع الخصوم وبهذا تكون الأحكام سريعة النطق ولا تستغرق القضايا في البت أكثر من 3 أسابيع إذا انتظمت بهذه الطرق وهذا ما تهدف إليه الخطوط الرئيسة في رؤية 2030.

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