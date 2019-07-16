شاهد: مناورة عسكرية لكتائب المقاومة الوطنية شمال قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطننظمت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مناورة عسكرية لعدد واسع من مقاتليها، على الحدود الشمالية الفاصلة بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948.وانتشر عشرات المقاتلين بالقرب من السياج الحدودي الفاصل شمال القطاع، يمتشقون أسلحتهم الرشاشة، ويرصدون تحركات جيش الاحتلال، ضمن مرحلة الاعداد والتجهيز والتدريب النوعي للمقاتلين.وأكدت الكتائب أن الهدف من المناورة، فحص القدرات القتالية لمقاتليها من خلال إبقائهم في حالة الانتباه واليقظة التامة لساعات متواصلة لرصد تحركات جيش الاحتلال الاسرائيلي على الحدود الشمالية للقطاع، ورصد خروقاته الميدانية المتواصلة بحق شعبنا، والتي تأتي بالتزامن مع تهربه ومماطلته في تنفيذ إجراءات تخفيف الحصار عن قطاع غزة.وشددت الكتائب على أن جرائم الاحتلال لن تثني شعبنا ومقاومته الباسلة عن مواصلة طريق المقاومة حتى دحر الاحتلال عن أرضنا ولجم عدوانه، متوعدةً بأن يدفع الاحتلال ثمن أي عدوان يقدم عليه ضد شعبنا في القطاع.