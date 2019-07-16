اختفاء ناقلة نفط إماراتية بمضيق هرمز والاتهامات تُلاحق إيران

رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة (أسوشيتد برس)، إن ناقلة نفط إماراتية اختفت قبل يومين خلال عبورها لمضيف هرمز بالبحر الأحمر، مشيرةً إلى أن هناك مخاوف بشأن مصيرها.



وأوضحت الوكالة، أن ناقلة النفط الإماراتية توقفت عن إرسال إشارات بموقعها أثناء عبورها مضيق هرمز قبل يومين، وسط ترجيحات بوجودها في إيران.وتضاربت الروايات بشأن أنباء ترددت اليوم الثلاثاء عن أن قوات الحرس الثوري الإيراني قامت باختطاف ناقلة نفط إماراتية ترفع علم بنما نهاية الأسبوع الماضي.ونقلت شبكة (سي أن أن)، الأمريكية أن المخابرات الأمريكية، تعتقد أن الناقلة ”MT RIAH“ فقد أُجبرت على دخول المياه الإقليمية الإيرانية وتم سحبها نحو جزيرة قشم الإيرانية.ويُعتقد أن الناقلة التي تحمل علم بنما واسمها ”MT RIAH“ احتُجزت من قبل الحرس الثوري الإيراني ليلة السبت عندما كانت تعبر مضيق هرمز في المياه الدولية.غير أن الشبكة ذاتها أوردت أن مصادر إماراتية قالت إن الناقلة تعرضت لعطل ميكانيكي وتم سحبها نحو إيران من أجل إجراء عمليات تصليح.