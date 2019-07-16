شؤون فلسطينية

هنية يوجه ثلاث رسائل للدول اللبنانية بشأن قرار وزارة العمل

هنية يوجه ثلاث رسائل للدول اللبنانية بشأن قرار وزارة العمل
اسماعيل هنية
رام الله - دنيا الوطن
بعث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، رسائل إلى رئيس الدولة اللبنانية ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الدين الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وعبر هنية، وفق الموقع الرسمي للحركة، خلال الرسائل عن شكره وتقديره لمواقف الدولة اللبنانية للقضية الفلسطينية وحقوق شعبنا في نضاله من أجل انتزاع حريته وكرامته.

ونوه بموقف لبنان الرافض لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية وتغييبها عبر ما يسمى (صفقة القرن) وأدواتها ورشة البحرين الاقتصادية.

وعبر هنية عن أسفه لإجراءات وزارة العمل اللبنانية ضد العمال الفلسطينيين اللاجئين في لبنان، في أماكن عملهم ومؤسساتهم، وتحرير محاضر ضبط قانونية ومالية بحقهم ومؤسساتهم وبحق من يشغلهم وإغلاق مؤسساتهم.

وقال إننا نرى في حركة حماس أن هذه الإجراءات لا تنسجم مع الموقف اللبناني الرسمي التاريخي والمبدئي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني والرافض لمشاريع التوطين ولكل المخططات التي تفرط وتتنازل عن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة.

وأكد هنية أن هذه الإجراءات لا تخدم العلاقة الأخوية ومسار الحوار اللبناني الفلسطيني، وإنما تدفع إلى مزيد من التضييق على اللاجئين الفلسطينيين، مثمناً حرص قادة لبنان الكبير على رفع المعاناة عن أبناء شعبنا الفلسطيني اللاجئين في لبنان.

وأعرب عن تطلعاته بالتدخل من أجل وقف تلك الإجراءات وتمكينهم من العيش بكرامة، فهم ضيوف على لبنان وسيبقون محافظين على هويتهم ومتمسكين بحق عودتهم إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها.

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