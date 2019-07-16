شؤون فلسطينية

مناشدة للرئيس لإنقاذ حياة الفتى الجريح أمير محمد رجب نصر الذي يصارع الموت

مناشدة للرئيس لإنقاذ حياة الفتى الجريح أمير محمد رجب نصر الذي يصارع الموت
مشهد من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
وجه سامي ابراهيم فودة مناشدة إلى السيد الرئيس عباس، جاء نصها كما وصلت "دنيا الوطن"كالتالي:

فخامة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس.... حفظه الله

تحية الوطن وشرف الانتماء لها أرضاً وشعباً وعلماً وهوية وبعد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضــــــــــــوع/ إنقاذ حياة المواطن المصاب الجريح أمير محمد رجب نصر الذي يصارع الموت
في مستشفى الإندونيسيي

سيدي الرئيس/
ما دفعني لكتابة هذه المناشدة لفخامة سيادتكم هي الحالة الحرجة للغاية للفتى الجريح أمير محمد رجب نصر البالغ من العمر 18 عاما من مخيم جباليا طالب توجيهي, أصيب في أحداث مسيرات العودة يوم الجمعة 12/7/2019م بعيار ناري من نوع فراشة بالبطن بينما كان على بعد 70 مترًا غرب بوابة أبو صفية وحالته الصحية خطيرة جداً وقد دخل الطلق من جنبة وقطع الامعاء الدقيقة والامعاء الغليظة والشريان الاورطي والوريد الجوف السفلي وأستقر الطلق الناري في الكبد, ووصل المصاب الجريح الى مستشفى الاندونيسي جثة هامد وتم الإعلان عنه شهيد, وجرى عمل تنفس صناعي وأدخل فوراً العمليات ومكث بها 7 ساعات تم اعطاؤه" 20"وحده دم"20 "وحده بلازمة ادخل بعدها قسم العناية.

وأدخل اليوم الأحد غرفة العمليات للاستكشاف تبين تورم وتضخم في الأمعاء وتم عادته الى العناية ووضعة الصحي حرج للغاية وبحاجة الى تحويلة للداخل الفلسطيني ولا يزال بطنة مفتوح ولم يغلق علماً ان نسبة السيولة عنده" 4"يعني في أي لحظة بينزف يُعرض حياته للموت لأنه في الوضع الطبيعي" 1" ,
علماً تعرض الفتي الجريح أمير للمرة الثالثة للإصابة, وأصيب والده أربع مرات وأخيه الأصغر رجب مرة

لهذا نوجه صرخة ومناشدة إنسانية للأب القائد الإنسان السيد الرئيس /محمود عباس أبو مازن ووزير الصحة والاخ حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بالعمل على تحويله لمستشفى خارج قطاع غزة لإنقاذ حياته من الموت
وحتى يعود غانماً سالماً الى أهله وذويه.. اللهم كُن مُعيناً له وأقر عين أهله برؤيته معافياً

رقم الجوال للتواصل مع عائلة الفتى الجريح أمير محمد رجب نصر // 0594466444

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