قوات الاحتلال تُطلق النار على فلسطينيين بزعم تخريبهم السياج جنوب القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، النار على فلسطينيين، بزعم تخريبهم للسياج الأمني في جنوب قطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع (حدشوت 24).



وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات العنيفة بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي في اطار فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.