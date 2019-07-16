لأول مرة في غزة.. "شيماء" تستعيد حياتها بعد عملية "زراعة مهبل"

فكيف بدأت قصتها؟ وكيف انتهت؟ وماذا كانت ردة فعل زوجها؟ هذا ما كشفته "دنيا الوطن" عبر التقرير التالي:

تبتسم رغم آلامها، فقد استعادت حياتها أخيراً بعد عملية تجميلية نوعية، وأصبحت الشابة شيماء البوجي (26 عاماً) أول فتاة في غزة تُجري عملية زراعة مهبل، لتنتهي معاناتها، وتُصبح عروساً من جديد بعدما عانت لمدة ثلاث سنوات، بسبب تشوه خُلقي حرمها أن تكون أنثى كاملة.حيث أجريت العملية على يد أطباء محليين في مستشفى العودة تحت إشراف استشاري جراحة المسالك البولية، د. علي حبوب، وبالتعاون مع فريق النساء والولادة في مستشفى العودة، برئاسة استشاري جراحة النساء والولادة د. ياسر شعبان.