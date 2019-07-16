عشرات المستوطنين يجددون اقتحاماتهم للأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

جدد عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال.



وأوضح مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، فراس الدبس، أن 41 مستوطناً و115 موظفًا من حكومة الاحتلال، و25 عنصراً من المخابرات، اقتحموا المسجد، وأدى قسم منهم طقوساً تلمودية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).