خامنئي: إيران ستواصل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي





وتابع: "الآن وبعد أن بدأنا في تقليص التزاماتنا، يعارضون ذلك. يا لها من وقاحة! أنتم الذين لم تفوا بالتزاماتكم".





رام الله - دنيا الوطنقال الزعيم الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، اليوم الثلاثاء: إن إيران ستواصل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، متهماً الشركاء الأوروبيين بعدم الوفاء بالتزاماتهم.ونقل الموقع الرسمي لخامنئي عنه قوله: "بحسب وزير خارجيتنا، قطعت أوروبا على نفسها 11 التزاماً، ولم تف بأي منها، أوفينا بالتزاماتنا، وبما هو أكثر منها."، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.