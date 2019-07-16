خامنئي: إيران ستواصل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي
رام الله - دنيا الوطن
قال الزعيم الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، اليوم الثلاثاء: إن إيران ستواصل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، متهماً الشركاء الأوروبيين بعدم الوفاء بالتزاماتهم.
ونقل الموقع الرسمي لخامنئي عنه قوله: "بحسب وزير خارجيتنا، قطعت أوروبا على نفسها 11 التزاماً، ولم تف بأي منها، أوفينا بالتزاماتنا، وبما هو أكثر منها."، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.
قال الزعيم الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، اليوم الثلاثاء: إن إيران ستواصل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، متهماً الشركاء الأوروبيين بعدم الوفاء بالتزاماتهم.
ونقل الموقع الرسمي لخامنئي عنه قوله: "بحسب وزير خارجيتنا، قطعت أوروبا على نفسها 11 التزاماً، ولم تف بأي منها، أوفينا بالتزاماتنا، وبما هو أكثر منها."، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.
وتابع: "الآن وبعد أن بدأنا في تقليص التزاماتنا، يعارضون ذلك. يا لها من وقاحة! أنتم الذين لم تفوا بالتزاماتكم".
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