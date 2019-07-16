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دولي

خامنئي: إيران ستواصل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي

خامنئي: إيران ستواصل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي
السيد على خامنئي
رام الله - دنيا الوطن
قال الزعيم الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، اليوم الثلاثاء: إن إيران ستواصل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، متهماً الشركاء الأوروبيين بعدم الوفاء بالتزاماتهم.

ونقل الموقع الرسمي لخامنئي عنه قوله: "بحسب وزير خارجيتنا، قطعت أوروبا على نفسها 11 التزاماً، ولم تف بأي منها، أوفينا بالتزاماتنا، وبما هو أكثر منها."، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

وتابع: "الآن وبعد أن بدأنا في تقليص التزاماتنا، يعارضون ذلك. يا لها من وقاحة! أنتم الذين لم تفوا بالتزاماتكم".

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