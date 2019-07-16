الملاكم التركي كاراكوش يُهدي فوزه ببطولة الملاكمة الأوروبية للشعب الفلسطيني

أهدى بطل الملاكمة التركي دورموش كاراكوش، فوزه ببطولة الملاكمة الأوروبية لدولة فلسطين، تقديراً لبطولات وصمود شعبنا وقضيته العادلة، وحقه في استرجاع أرضه المسلوبة، وإلى أرواح شهداء فلسطين.





جاء ذلك، خلال زيارته مقر القنصلية الفلسطينية العامة في اسطنبول، فور عودته من البطولة.





ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، سلّم الملاكم الحزام إلى قنصل فلسطين العام، هناء أبو رمضان، التي رحبت به وهنأته بفوزه.





وقدمت أبو رمضان الشكر والتقدير باسم دولة فلسطين على هذه اللفتة الطيبة.

رام الله - دنيا الوطن