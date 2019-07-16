شؤون فلسطينية

عباس زكي: ننتظر موافقة حماس النهائية لتنفيذ ملفات المصالحة بعد التقارب الكبير بيننا

عباس زكي: ننتظر موافقة حماس النهائية لتنفيذ ملفات المصالحة بعد التقارب الكبير بيننا
اتفاق 2017 المصالحة الفلسطينية
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
 أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس زكي، أن مركزية فتح، عقدت الأيام الماضية، اجتماعات تشاورية "غير مُعلنة وغير رسمية"، مشيرًا إلى أن تلك الاجتماعات، كانت تُعقد من أجل ملف المصالحة.

وقال زكي لـ"دنيا الوطن": إن الاجتماعات ناقشت ملف المصالحة بحذافيره، في ظل ما أسماه "تباشير الخير" التي ستؤدي لإنهاء الانقسام، مضيفًا: "يوجد تقارب في المواقف ما بين حركتي فتح وحماس، والمصريون نتيجة ظروف طارئة يبذلون جهودًا إضافية من أجل إنهاء الانقسام".

وأوضح أن حركته، الآن، تنتظر الموافقة النهائية من حركة حماس، على تنفيذ ما تم التوافق عليه، وهذه الموافقة سيحملها المصريون في الساعات المقبلة.

وأشار إلى أن قضايا "الأمن، والسلاح"، مرتبطة باستراتيجية عليا لدى دولة فلسطين، والمنطقة كلها تُعاني من تفشي السلاح، لكن التذرع بأنها قضايا لا تُحل ليس صحيحًا، كل شيء يتم حله، مضيفًا: "عندما أُثير موضوع السلاح، أنا قُلت للجميع أن السلاح الفلسطيني نظيف لا يمكن لأحد الاقتراب منه، ونحن حريصون على توفير الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني".

وتابع: "نلمس توحد في المواقف خلال الآونة الأخيرة ما بين فلسطين ومصر والأردن، لذا يجب تعزيز الأمن القومي لتلك الدول".

وعن قضايا الموظفين، قال زكي: إنه كفى لأن يتم اعتبار موظفي غزة، كأنهم موظفي درجة خامسة، ويجب أن يُنصفوا، ويُعاد النظر بملفاتهم، وتوضع لهم استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار الحالة السياسية، والاقتصادية، والمالية، والاجتماعية.

وختم زكي، حديثه، بالتأكيد على أن الأزمات في قطاع غزة، كثيرة، ومُعقدة، وتحتاج من رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، وحكومته، الوقت والجهد الكبير، لإنهائها، لكن القيادة الفلسطينية، جادة، من أجل تقديم كل ما يلزم لغزة، ومواطنيها.

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تُطلق النار على فلسطينيين بزعم تخريبهم السياج جنوب القطاع

قوات الاحتلال تُطلق النار على فلسطينيين بزعم تخريبهم السياج جنوب القطاع

عشرات المستوطنين يجددون اقتحاماتهم للأقصى

عشرات المستوطنين يجددون اقتحاماتهم للأقصى

الملاكم التركي كاراكوش يُهدي فوزه ببطولة الملاكمة الأوروبية للشعب الفلسطيني

الملاكم التركي كاراكوش يُهدي فوزه ببطولة الملاكمة الأوروبية للشعب الفلسطيني

بالتفاصيل الدقيقة.. الجبهة الديمقراطية تُفند ما ورد في بيان وزارة العمل اللبنانية

بالتفاصيل الدقيقة.. الجبهة الديمقراطية تُفند ما ورد في بيان وزارة العمل اللبنانية

(واللا): الجيش الإسرائيلي يُحرز تقدماً في بناء جدار الأنفاق على حدود غزة

(واللا): الجيش الإسرائيلي يُحرز تقدماً في بناء جدار الأنفاق على حدود غزة

المطران عطا الله حنا يُوجه نداءً عاجلاً لوزير العمل اللبناني

المطران عطا الله حنا يُوجه نداءً عاجلاً لوزير العمل اللبناني

غدًا.. رياح ساخنة تضرب فلسطين وموجة حارة الأسبوع المقبل

غدًا.. رياح ساخنة تضرب فلسطين وموجة حارة الأسبوع المقبل

حماس: تفاصيل جريمة استشهاد الأسير طقاطقة تتطلب لجنة تحقيق دولية

حماس: تفاصيل جريمة استشهاد الأسير طقاطقة تتطلب لجنة تحقيق دولية

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تُطلق النار على فلسطينيين بزعم تخريبهم السياج جنوب القطاع

قوات الاحتلال تُطلق النار على فلسطينيين بزعم تخريبهم السياج جنوب القطاع

عشرات المستوطنين يجددون اقتحاماتهم للأقصى

عشرات المستوطنين يجددون اقتحاماتهم للأقصى

الملاكم التركي كاراكوش يُهدي فوزه ببطولة الملاكمة الأوروبية للشعب الفلسطيني

الملاكم التركي كاراكوش يُهدي فوزه ببطولة الملاكمة الأوروبية للشعب الفلسطيني

المطران عطا الله حنا يُوجه نداءً عاجلاً لوزير العمل اللبناني

المطران عطا الله حنا يُوجه نداءً عاجلاً لوزير العمل اللبناني

حماس: تفاصيل جريمة استشهاد الأسير طقاطقة تتطلب لجنة تحقيق دولية

حماس: تفاصيل جريمة استشهاد الأسير طقاطقة تتطلب لجنة تحقيق دولية

كهرباء غزة: عودة قدرة خط الكهرباء (9) المغذي لرفح إلى 12 ميجاوات

كهرباء غزة: عودة قدرة خط الكهرباء (9) المغذي لرفح إلى 12 ميجاوات

وزيرة الصحة في رسالة للعالم: الفلسطينيون ذاقوا ما يكفيهم من الويلات!

وزيرة الصحة في رسالة للعالم: الفلسطينيون ذاقوا ما يكفيهم من الويلات!

مريض يناشد الوزير الشيخ لتسهيل سفره لتكملة علاجه

مريض يناشد الوزير الشيخ لتسهيل سفره لتكملة علاجه

منوعات

بعد انتشار صور جثتها.. القصة الكاملة لذبح نجمة الإنستجرام الشهيرة

بعد انتشار صور جثتها.. القصة الكاملة لذبح نجمة الإنستجرام الشهيرة

كنزي عمرو دياب تطل بأزياء جريئة.. ومتابعوها: &#34;راعي سنك&#34;

كنزي عمرو دياب تطل بأزياء جريئة.. ومتابعوها: "راعي سنك"

&#34;جمال فرعوني أصيل&#34;.. سوسن بدر تبهر جمهورها بـ&#34;نيو لوك&#34;

"جمال فرعوني أصيل".. سوسن بدر تبهر جمهورها بـ"نيو لوك"

ميريام فارس تتحدث عن مرضها للمرة الأولى: اعتقدت أنني لن أظهر عالمسرح مجدداً

ميريام فارس تتحدث عن مرضها للمرة الأولى: اعتقدت أنني لن أظهر عالمسرح مجدداً

بعد أيام فقط من الطلاق.. صفاء مغربي تعلن عودتها لزوجها

بعد أيام فقط من الطلاق.. صفاء مغربي تعلن عودتها لزوجها

أنجلينا جولي ترضخُ لبراد بيت.. وتمنحه هذه الفرصة

أنجلينا جولي ترضخُ لبراد بيت.. وتمنحه هذه الفرصة

أحلام غيرت شكلها تماماً وصدمت جمهورها.. شاهد كيف أصبحت

أحلام غيرت شكلها تماماً وصدمت جمهورها.. شاهد كيف أصبحت

رسميًا.. إليسا تعتذر عن المشاركة في &#34;ذا فويس&#34;

رسميًا.. إليسا تعتذر عن المشاركة في "ذا فويس"

تغريدة ساخرة تعود بمونيكا لوينسكي بعد فضيحتها في البيت الأبيض.. فأين كانت؟

تغريدة ساخرة تعود بمونيكا لوينسكي بعد فضيحتها في البيت الأبيض.. فأين كانت؟

أنغام تحسم الجدل حول وقوع خلافات مع زوجها بعد عودته لطليقته بصورة

أنغام تحسم الجدل حول وقوع خلافات مع زوجها بعد عودته لطليقته بصورة

عربي

إصابة 20 شخصاً بحادث تصادم بطريق الدبابة في الجيزة

إصابة 20 شخصاً بحادث تصادم بطريق الدبابة في الجيزة

السعودية تزيد حصة حجاج إيران

السعودية تزيد حصة حجاج إيران

رئيس البرلمان المصري: ولائي بعد الله للسيسي

رئيس البرلمان المصري: ولائي بعد الله للسيسي

عائلة بحرينية تتبرأ من ابنها لظهوره على قناة الجزيرة

عائلة بحرينية تتبرأ من ابنها لظهوره على قناة الجزيرة