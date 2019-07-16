غدًا.. رياح ساخنة تضرب فلسطين وموجة حارة الأسبوع المقبل

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

توقع أيمن المصري، مدير موقع طقس فلسطين، أن تتأثر بلاد الشام، بأجواء حارة جداً، غداً الأربعاء، نتيجة تدفق رياح ساخنة قادمة من أفريقيا عبر الصحراء الليبية والمصرية، وصولاً إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، والأراضي الفلسطينية.



وقال المصري لـ"دنيا الوطن": "يكون تأثير هذه الموجة قصير نسبياً، حيث تقتصر الأجواء الحارة جداً على يوم الأربعاء فقط، قبل أن تنخفض الحرارة من جديد يوم الخميس؛ ليسود جو حار؛ ولكنه مختلف عن الأربعاء".



وأضاف: "إن الأجواء ستكون صيفية معتدلة في النصف الأول من الأسبوع المقبل، قبل أن تتأثر الأراضي الفلسطينية من جديد بموجة حارة متوسطة القوة، وتعود الحرارة مرة أخرى للارتفاع بشكل واضح في النصف الثاني من الأسبوع المقبل".