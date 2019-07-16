حماس: تفاصيل جريمة استشهاد الأسير طقاطقة تتطلب لجنة تحقيق دولية





ووجهت حماس تعزية لعائلة الشهيد، داعية جماهير شعبنا البطل للوقوف بجانبها، "فشعبنا لن ينسى شهداءه وأسراه، وعهد الحرية الذي قطعته المقاومة لأسرانا، سيتواصل بقوة وصلابة لتحقيقه".

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن استشهاد الأسير نصار طقاطقة، في سجون الاحتلال، يؤكد مرة أخرى على الوجه الإجرامي للاحتلال في تعامله مع أسرانا البواسل من خلال أقبية التحقيق المظلمة، وعبر سياسة الإهمال الطبي والعزل الانفرادي.وأضافت في بيان لها: أن الأسير طقاطقة، لم يمض على اعتقاله سوى أسبوعين؛ ليعود جثماناً محمولاً لعائلته.وأشارت الحركة إلى أن تفاصيل جريمة استشهاد الأسير طقاطقة تتطلب لجنة تحقيق دولية، لتظهر للعالم تفاصيل التعذيب الذي تعرض له خلال أسبوعين؛ ليرحل شهيداً في عزل الرملة.ودعت جماهير شعبنا والقوى والفصائل إلى تحرك جماهيري واسع لحماية أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، فتصعيد حكومة الاحتلال ما زال متواصلاً ضد الأسرى عبر سلسلة من الإجراءات القمعية والحرمان من أبسط ظروف المعيشة الإنسانية.