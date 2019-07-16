كهرباء غزة: عودة قدرة خط الكهرباء (9) المغذي لرفح إلى 12 ميجاوات

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خاص دنيا الوطن

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، عن إعادة قدرة خط الكهرباء رقم 9 المغذي لمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، كما كان، وذلك بعد أن أعلن الاحتلال عن تخفيض قدرته أمس الاثنين، من 12 ميجاوات إلى 6 ميجاوات.



وبينت الشركة في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن شركة الكهرباء الإسرائيلية، خفضت أمس، قدرة خط الكهرباء رقم (9) المغذي لمحافظة رفح جنوب قطاع غزة، من 12 ميجاوات إلى قرابة 6 ميجاوات، بدون تنسيق أو إشعار مسبق.