الشرطة تكشف ملابسات جريمة ابتزاز إلكتروني على موقع (فيسبوك) في الخليل



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على شكوى تقدمت بها سيدة لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بشرطة المباحث العامة، مفادها قيام شخص مجهول بابتزازها أخلاقياً على موقع (فيسبوك) مقابل عدم نشر صورها ومعلوماتها الشخصية.





وقالت: إنه على الفور، باشرت الشرطة بإجراءات البحث والتحري الإلكتروني؛ لكشف ملابسات الجريمة ومعرفة الفاعل، مضيفة بأنه وبعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة المتعلقة بالجريمة، تمكنت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من تحديد هوية المشتبه به، وإلقاء القبض عليه، وضبط الهاتف الذي يحوي صوراً ومعلومات المشتكية بحوزته والتحرز عليه.



وأكدت، توقيف المشتبه به، وإحالته للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة، اليوم ملابسات جريمة ابتزاز أخلاقي بحق إحدى السيدات، وألقت القبض على الفاعل في الخليل.