شؤون فلسطينية

الشرطة تكشف ملابسات جريمة ابتزاز إلكتروني على موقع (فيسبوك) في الخليل

الشرطة تكشف ملابسات جريمة ابتزاز إلكتروني على موقع (فيسبوك) في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
كشفت الشرطة، اليوم ملابسات جريمة ابتزاز أخلاقي بحق إحدى السيدات، وألقت القبض على الفاعل في الخليل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على شكوى تقدمت بها سيدة لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بشرطة المباحث العامة، مفادها قيام شخص مجهول بابتزازها أخلاقياً على موقع (فيسبوك) مقابل عدم نشر صورها ومعلوماتها الشخصية.

وقالت: إنه على الفور، باشرت الشرطة بإجراءات البحث والتحري الإلكتروني؛ لكشف ملابسات الجريمة ومعرفة الفاعل، مضيفة بأنه وبعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة المتعلقة بالجريمة، تمكنت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من تحديد هوية المشتبه به، وإلقاء القبض عليه، وضبط الهاتف الذي يحوي صوراً ومعلومات المشتكية بحوزته والتحرز عليه.

وأكدت، توقيف المشتبه به، وإحالته للنيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

أخبار ذات صلة

حماس: تفاصيل جريمة استشهاد الأسير طقاطقة تتطلب لجنة تحقيق دولية

حماس: تفاصيل جريمة استشهاد الأسير طقاطقة تتطلب لجنة تحقيق دولية

كهرباء غزة: عودة قدرة خط الكهرباء (9) المغذي لرفح إلى 12 ميجاوات

كهرباء غزة: عودة قدرة خط الكهرباء (9) المغذي لرفح إلى 12 ميجاوات

وزيرة الصحة في رسالة للعالم: الفلسطينيون ذاقوا ما يكفيهم من الويلات!

وزيرة الصحة في رسالة للعالم: الفلسطينيون ذاقوا ما يكفيهم من الويلات!

مريض يناشد الوزير الشيخ لتسهيل سفره لتكملة علاجه

مريض يناشد الوزير الشيخ لتسهيل سفره لتكملة علاجه

الأسرى يُعلنون حالة الاستنفار عقب استشهاد الأسير نصار طقاطقة

الأسرى يُعلنون حالة الاستنفار عقب استشهاد الأسير نصار طقاطقة

طالع الأسماء.. داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

طالع الأسماء.. داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

اكتشاف موقع أثري عمره 9000 عام قرب القدس

اكتشاف موقع أثري عمره 9000 عام قرب القدس

الاحتلال يهدم بركة لري المزروعات في وادي الغروس شرق الخليل

الاحتلال يهدم بركة لري المزروعات في وادي الغروس شرق الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

حملة إعلامية ضد الإسراء والمعراج

شؤون فلسطينية

كهرباء غزة: عودة قدرة خط الكهرباء (9) المغذي لرفح إلى 12 ميجاوات

كهرباء غزة: عودة قدرة خط الكهرباء (9) المغذي لرفح إلى 12 ميجاوات

وزيرة الصحة في رسالة للعالم: الفلسطينيون ذاقوا ما يكفيهم من الويلات!

وزيرة الصحة في رسالة للعالم: الفلسطينيون ذاقوا ما يكفيهم من الويلات!

مريض يناشد الوزير الشيخ لتسهيل سفره لتكملة علاجه

مريض يناشد الوزير الشيخ لتسهيل سفره لتكملة علاجه

الأسرى يُعلنون حالة الاستنفار عقب استشهاد الأسير نصار طقاطقة

الأسرى يُعلنون حالة الاستنفار عقب استشهاد الأسير نصار طقاطقة

الشرطة تكشف ملابسات جريمة ابتزاز إلكتروني على موقع (فيسبوك) في الخليل

الشرطة تكشف ملابسات جريمة ابتزاز إلكتروني على موقع (فيسبوك) في الخليل

طالع الأسماء.. داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

طالع الأسماء.. داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

الاحتلال يهدم بركة لري المزروعات في وادي الغروس شرق الخليل

الاحتلال يهدم بركة لري المزروعات في وادي الغروس شرق الخليل

الخارجية تُطالب بتحقيق دولي باستشهاد الأسير طقاطقة وسرعة تحرك الجنائية الدولية

الخارجية تُطالب بتحقيق دولي باستشهاد الأسير طقاطقة وسرعة تحرك الجنائية الدولية

منوعات

بعد انتشار صور جثتها.. القصة الكاملة لذبح نجمة الإنستجرام الشهيرة

بعد انتشار صور جثتها.. القصة الكاملة لذبح نجمة الإنستجرام الشهيرة

كنزي عمرو دياب تطل بأزياء جريئة.. ومتابعوها: &#34;راعي سنك&#34;

كنزي عمرو دياب تطل بأزياء جريئة.. ومتابعوها: "راعي سنك"

&#34;جمال فرعوني أصيل&#34;.. سوسن بدر تبهر جمهورها بـ&#34;نيو لوك&#34;

"جمال فرعوني أصيل".. سوسن بدر تبهر جمهورها بـ"نيو لوك"

ميريام فارس تتحدث عن مرضها للمرة الأولى: اعتقدت أنني لن أظهر عالمسرح مجدداً

ميريام فارس تتحدث عن مرضها للمرة الأولى: اعتقدت أنني لن أظهر عالمسرح مجدداً

بعد أيام فقط من الطلاق.. صفاء مغربي تعلن عودتها لزوجها

بعد أيام فقط من الطلاق.. صفاء مغربي تعلن عودتها لزوجها

أنجلينا جولي ترضخُ لبراد بيت.. وتمنحه هذه الفرصة

أنجلينا جولي ترضخُ لبراد بيت.. وتمنحه هذه الفرصة

أحلام غيرت شكلها تماماً وصدمت جمهورها.. شاهد كيف أصبحت

أحلام غيرت شكلها تماماً وصدمت جمهورها.. شاهد كيف أصبحت

رسميًا.. إليسا تعتذر عن المشاركة في &#34;ذا فويس&#34;

رسميًا.. إليسا تعتذر عن المشاركة في "ذا فويس"

تغريدة ساخرة تعود بمونيكا لوينسكي بعد فضيحتها في البيت الأبيض.. فأين كانت؟

تغريدة ساخرة تعود بمونيكا لوينسكي بعد فضيحتها في البيت الأبيض.. فأين كانت؟

أنغام تحسم الجدل حول وقوع خلافات مع زوجها بعد عودته لطليقته بصورة

أنغام تحسم الجدل حول وقوع خلافات مع زوجها بعد عودته لطليقته بصورة

عربي

إصابة 20 شخصاً بحادث تصادم بطريق الدبابة في الجيزة

إصابة 20 شخصاً بحادث تصادم بطريق الدبابة في الجيزة

السعودية تزيد حصة حجاج إيران

السعودية تزيد حصة حجاج إيران

عائلة بحرينية تتبرأ من ابنها لظهوره على قناة الجزيرة

عائلة بحرينية تتبرأ من ابنها لظهوره على قناة الجزيرة

الإمارات: نُشفق على قطر

الإمارات: نُشفق على قطر