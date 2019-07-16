طالع الأسماء.. داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، عن آلية سفر المواطنين الفلسطينيين، عبر (معبر رفح البري)، غداً الأربعاء.وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن الأسماء المراد سفرها، هي المتبقية من إعلان أمس، والأرقام من (1087) حتى (1384) من كشف (7/11).وشددت الوزارة على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الأرقام التسلسلية في الكشف، وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.وطالب المواطنين بإحضار بطاقة الهوية، وحجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.