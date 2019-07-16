اكتشاف موقع أثري عمره 9000 عام قرب القدس









رام الله - دنيا الوطنكشفت سلطة الآثار الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن موقع أثري قديم، عمره آلاف السنين خلال حفريات قامت بها قرب القدس.وأفادت القناة السابعة الإسرائيلية، أن اكتشاف الموقع، جاء خلال أعمال حفريات لإنشاء الطريق السريع رقم 16 عند مدخل القدس، لربطه مع الطريق السريع رقم 1 جنوب المدينة عبر نفقين مزدوجين.وأوضحت، أنه خلال الحفريات، تم العثور على الآلاف من رؤوس الأسهم والمجوهرات والتماثيل.وأشارت إلى أن الموقع الأثري يقع على بعد حوالي 5 كيلو متر غرب القدس، وقدرت السلطات أن عمره ما يقرب 9000 عام.