شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم بركة لري المزروعات في وادي الغروس شرق الخليل

الاحتلال يهدم بركة لري المزروعات في وادي الغروس شرق الخليل
رام الله - دنيا الوطن
هدمت جرافات قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بركة لري المزروعات في منطقة وادي الغروس القريبة مما تسمى مستوطنة (كريات أربع) شرق مدينة الخليل.

وبحسب وكالة (وفا)، فإن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت المنطقة مصطحبة آلياتها الثقيلة "جرافات وبواجر" وهدمت بركة مياه بسعة 4500 كوب تقريباً، تستعمل لري المزروعات، وتعود ملكيتها للمواطن زايد الجعبري وعائلته، وذلك بحجة أنها تقع في المنطقة المسماة (c).

وقالت الوكالة: "إن قوات الاحتلال، اعتدت بالضرب على الأهالي والصحفيين والنشطاء، أثناء تواجدهم في المكان، وشتمتهم بألفاظ نابية، وأن عراكاً بالأيدي دار بين عدد من الشبان، وجنود الاحتلال".

وذكر أهالي المنطقة، أن قوات الاحتلال، تتذرع بحجج واهية لهدم وتدمير كل ما هو فلسطيني، موضحين أن المنطقة المقامة عليها البركة "مسموح إنشاء أي مشاريع زراعية فيها، حتى حسب قانون سلطات الاحتلال الإسرائيلي".

ونوه أصحاب البركة، إلى أنهم عملوا على تجميع ما يستطيعون من مياه الأمطار خلال العام المنصرم في البركة، التي هدمها الاحتلال، للاستفادة منها في فصل الصيف، وإن الآلاف من أشتال مزروعاتهم "بندورة وخيار" معرضة للتلف حالياً بسبب هدم مصدر المياه الوحيد لها.

يذكر، أن عدداً من المنازل في المنطقة ذاتها، أخطرتها قوات الاحتلال سابقاً بالهدم.

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