شؤون فلسطينية

(معاريف): عملية خانيونس الفاشلة كشفت عن مسألتين هامتين

(معاريف): عملية خانيونس الفاشلة كشفت عن مسألتين هامتين
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، إن فشل عملية خانيونس، واكتشاف القوة الإسرائيلية الخاص داخل القطاع، يكشف عن مسألتين هامتين.

وذكر يوسي ميلمان، الخبير الأمني في مقال له نشرته الصحيفه، أن المسألة الأولى متعلقة بوحدة العمليات الخاصة، والثانية تخص قائد الجيش، أفيف كوخافي، لأنه في كل العمليات يتم التنسيق المسبق واللحظي مع سلاح الجو، وجهاز الاستخبارات العسكرية "أمان"، لمساعدة الوحدة على الأرض بطريقة القتال، وتقديم الاستشارات الميدانية".

وقال: "إن نتائج التحقيق بعملية خانيونس الفاشلة تطالب بوقف الاستهتار بالعدو الموجود في غزة، وهي أهم الدروس المستقاة من الحادث الأليم، لأن مرور ثمانية أشهر عليها شهدت تعتيماً أمنياً ورقابة عسكرية مفرطة بعدم تسريب توصياتها، وحظرت تداول الصور التي بثتها حماس عن أفراد الوحدة التي كشفتها، حتى دفعت الصحافة الإسرائيلية لأن تفرض على نفسها رقابة ذاتية، وهي ليست المرة الأولى التي تقوم بذلك".

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