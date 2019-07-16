الخارجية تُطالب بتحقيق دولي باستشهاد الأسير طقاطقة وسرعة تحرك الجنائية الدولية

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رام الله - دنيا الوطن

حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين، الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، وأذرعها الأمنية، بما فيها مصلحة إدارة السجون، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استشهاد الأسير نصار طقاطقة (31 عاماً)، أثناء خضوعه للتحقيق من قبل قوات الاحتلال.



وطالبت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيق دولية، بإشراف الصليب الأحمر الدولي؛ للوقوف على ملابسات وتفاصيل هذه الجريمة العنصرية، وبتوفير الحماية القانونية والسياسية للأسرى جميعاً، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم.



وأكدت أن اللامبالاة التي يبديها المجتمع الدولي ومنظماته ومجالسه المختصة تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال، تشجع سلطات الاحتلال على التمادي في ارتكاب مثل هذه الفظائع.



وقالت الوزارة: إن استشهاد طقاطقة في أقبية التحقيق، يستدعي تحركاً عاجلاً من الجنائية الدولية، وفتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال وملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.