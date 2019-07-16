شؤون فلسطينية

رئيس لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني يكشف تفاصيل حديثه مع وزير العمل اللبناني

رئيس لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني يكشف تفاصيل حديثه مع وزير العمل اللبناني
حسن منيمنة
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني، الوزير حسن منيمنة: إنه تم الطلب من وزير العمل اللبناني، بذل كافة الجهود لإزالة كافة التعقيدات والعقبات أمام العامل الفلسطيني المقيم في لبنان، مؤكداً على حقه في الحصول على إجازة عمل.

وأشار الوزير منيمنة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إلى أن وزير العمل اللبناني، تعهد بإزالة هذا العائق إلى جانب حل مشكلة أرباب العمل الفلسطينيين، وأصحاب الأعمال الصغيرة، وما يترتب عليهم وفق قانون العمل في حال وظّف عامل أو اثنين وضع تأمين في البنك بحوالي 60 ألف دولار، وهذا الأمر الصعب عليهم.

وشدد الوزير منيمنة على أن آليات الحصول على العمل يجب أن تكون واضحة وسهلة وصادرة بمرسوم، كي لا يمسح للموظف الإداري التلاعب بهذا الأمر، موضحاً طلبهم بإعطاء مهلة ستة أشهر لإيجاد الحلول لكافة المشاكل.

وأكد رئيس لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني، حرصه الشديد على إيجاد صيغة موثقة تلغي هذه العقبات، وتسهل على العامل الفلسطيني الحصول على إجازة عمل، وتعويض نهاية الخدمة، لافتاً إلى أن العمل مستمر مع الجهات المسؤولة والمعنيين لإيجاد حلول لكافة المشاكل، معلناً عن اجتماع مع اللجنة الفلسطينية لتداول كل هذه الأمور، ومطالبة وزير العمل اللبناني لاحقاً بتحقيق هذه الوعود.

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