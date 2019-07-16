وزير العمل: اتصالات مع منظمة العمل العربية لمتابعة أوضاع العمال الفلسطينيين بلبنان





وأضاف في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أن هناك اتصالات مع المنظمة لمتابعة أوضاع العمال الفلسطينيين في لبنان.



وأوضح، أن الحكومة منذ استلامها عملها، وضعت قانوني العمل والحد الأدنى للأجور، وتنظيم العمل النقابي على سلم أولوياتها



وحول موضوع حماية العاملين في المنشآت والمؤسسات في فلسطين، لفت أبو جيش، إلى أنه تم تطبيق قانون الصحة والسلامة المهنية للعمال، وأصحاب العمل قبل أسبوعين، مشيراً إلى أن الرقابة على عمل المنشآت والعمال، تتم من خلال وسائل

التكنولوجيا الحديثة.

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير العمل، د. نصري أبو جيش، أنه سيعقد لقاءً مع منظمة العمل العربية في الأردن خلال الأسبوع المقبل؛ لبحث التعاون وإيجاد قوانين عصرية تتعلق بالعمل والعمال، وسياسة الحد الأدنى للأجور.