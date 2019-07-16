دولي

لليوم الخامس على التوالي.. وصول مكونات منظومة (إس- 400) الروسية لأنقرة

لليوم الخامس على التوالي.. وصول مكونات منظومة (إس- 400) الروسية لأنقرة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، وصول الطائرة العاشرة، التي تحمل مكونات منظومة "إس- 400" الروسية إلى الأراضي التركية.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "يستمر توريد أجزاء منظومة "إس- 400" وفق الخطط الموضوعة، وكمرحلة من عملية التوريد، هبطت اليوم الطائرة العاشرة في قاعدة أكينجي الجوية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ولم تحدد الوزارة عدد طائرات الشحن المطلوبة لنقل كامل هذه المنظومة، التي اشترتها تركيا من روسيا.

وبدأت وزارة الدفاع الروسية الجمعة الماضي بتوريد أجزاء من منظومة "إس- 400" إلى تركيا، مؤكدة أن توريد الأجزاء المتبقية من المنظومة، سينفذ وفقاً لشروط العقد، وفي الإطار الزمني المتفق عليه.

وقالت في بيان: "سيتم تسليم بقية مكونات المنظومة إلى تركيا وفق أحكام العقد المبرم مع الجانب التركي، وفي غضون الحدود الزمنية المتفق عليها بين الطرفين".

ووقعت روسيا وتركيا عام 2017 الاتفاق حول توريد 4 وحدات من أنظمة "إس- 400" الصاروخية الروسية لتركيا بقيمة 2,5 مليار دولار.

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